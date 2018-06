Aichhalden Baustart für die neue Betek-Halle

Aichhalden. Gebaut wird die neue Halle auf dem Käppeles­acker direkt im Anschluss an die bestehenden Hallen im nördlichen Firmengelände Richtung Fluorn-Winzeln.

Pünktlich um 13 Uhr waren nicht nur die Mitglieder der Geschäftsführung der Firmengruppe Simon, der Führungskreis des Unternehmens mit den beteiligten Mitarbeitern, einige Betek-Kunden und Aichhaldens Bürgermeister Michael Lehrer an der Baustelle zusammengekommen: Auch Indus-Vorstand Johannes Schmidt war zum Spatenstich vom Holding-Sitz Bergisch Gladbach nach Aichhalden gereist. "Die Luft an der Speerspitze der Hartmetalltechnologie wird Jahr für Jahr dünner und der Wettbewerb aus dem asiatischen Raum nimmt zu. "Bisher schafft es Betek, sich in diesem Umfeld hervorragend zu behaupten durch viel Entschlossenheit, Mut und Hingabe der Mitarbeiter und Führungskräfte", erklärte Tobias Hilgert, Geschäftsführer Technik. Dem Kapitalgeber Indus Holding dankte er unter dem Applaus der Mitarbeiter dafür, einen zweistelligen Millionenbetrag für die Halle und die Gebäudeausstattung in den Standort Aichhalden zu investieren.

"Nun liegt es an uns, etwas aus diesem Vertrauensvorschuss zu schaffen. Die Summe der hier Anwesenden ist exklusiv dafür verantwortlich, dass die Saat, die wir heute hier aussähen, in den kommenden Jahren Früchte tragen wird", nahm Hilgert alle in die Pflicht.