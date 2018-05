Aichhalden Ausflug führt zu "Frau Holle"

Aichhalden-Rötenberg. Der Obst- und Gartenbauverein Rötenberg organisiert einen Erlebnisausflug zu "Frau Wolle" in Sulz-Mühlheim. Am Samstag, 9. Juni, 14.30 Uhr, sind die Teilnehmer eingeladen, in die Welt der Schäfer und Wollhandwerker einzutauchen.