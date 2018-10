Aichhalden Ausblick reicht bis in die Vogesen

Gestartet wurde die Tour am Rathaus in St. Märgen. Der Weg führte aus dem Dorf raus stetig bergauf und an der mit Blumen geschmückten, strohgedeckten Rankmühle vorbei. Ein Fotomotiv, das laut Mitteilung in vielen Schwarzwaldkalendern zu finden ist. Die Panoramastrecke verlief überwiegend am Waldrand entlang, wo die Sicht über die Klostersiedlungen St. Märgen und St. Peter, mit ihren markanten Doppeltürmen, bis zum Feldberg und andere Schwarzwaldberge hinüber in die Vogesen reichte.

Am Wegesrand bestaunte die Wandergruppe die alte von einem dankbaren Kriegsheimkehrer des Ersten Weltkriegs erbaute Vogesenkapelle, die noch original erhalten ist. Zur Mittagsrast stoppten die Teilnehmer noch an einem lauschigen Plätzchen aus Wurzeln als Sitzgelegenheit.

In St. Peter besichtigten die Wanderer die prunkvolle Barock- und Rokokokirche. Das touristisch gut erschlossene Klosterstädtchen lud die Gruppe zu einer Kaffeepause im Straßencafé ein, wo sie sich für die weitere Wanderung mit Kuchen und Eis stärkten.