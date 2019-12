Aichhalden Aufstellungsbeschluss für drei neue Wohngebiete

Nachfrage ist hoch

Wie Bürgermeister Michael Lehrer in der Ratssitzung erklärte, sei die Nachfrage nach Bauplätzen für Einzel- und Doppelhäuser sowie für Miet- und Eigentumswohnungen in der Gemeinde äußerst hoch. Um zu verhindern, dass die jüngere Generation mangels Baumöglichkeiten in Nachbarorte abwandere und die Altersstruktur in der Gemeinde sich negativ verändere, sähe es die Kommune als oberste Pflicht, jungen Familien Baugrund zur Verfügung zu stellen. Davon hingen maßgeblich der Erhalt von Schulen, Kindergärten und Infrastruktur ab.