Aichhalden Arbeitsunfall endet tödlich

Aichhalden-Rötenberg.Bei dem Unfall ist aus bislang ungeklärter Ursache ein Gabelstapler umgestürzt. Dabei wurde ein Mann tödlich verletzt. Er war nach ersten Erkenntnissen Mitarbeiter des örtlichen Baugeschäfts. Der Vorfall ereignete sich auf einer abschüssigen Stichstraße nahe der Rötenberger Kläranlage. Neben dem Gabelstapler befanden sich auch ein Radlader und ein Anhänger an der Unfallstelle. Wie genau sich der tragische Unfall ereignet hat, ist noch unklar. Gegen 11 Uhr alarmierten laut Feuerwehrsprecher Felix Kramer Kollegen des Verunfallten die Rettungskräfte, denen sich vor Ort ein trauriges Bild bot. Die Verletzungen des Mannes waren so gravierend, dass jede Hilfe zu spät kam.Im Einsatz waren die Feuerwehren aus Aichhalden, Schramberg und Sulgen, unter ihnen der stellvertretende Kreisbrandmeister Werner Storz. Auch das DRK samt "Helfern vor Ort" war an der Unfallstelle. Der Notfallnachsorgedienst werde noch erwartet, erklärte Kramer. Die Polizei hat die Ermittlungen zum Unfallhergang aufgenommen. Die Peterzeller Straße bleibt gesperrt, bis die Bergung des Mannes und die Unfallermittlungen abgeschlossen sind.