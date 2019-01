Aichhalden Arbeiten sind vergeben

Aichhalden-Rötenberg (lh). Für die Erschließungserweiterung im Wohngebiet Sonnenäcker in Rötenberg können bald die Baumaschinen anrollen. In der Sitzung am Dienstag vergab der Gemeinderat die Tief- und Straßenbauarbeiten an die Firma Gebrüder Stumpp aus Balingen. Diese hatte mit 635 000 Euro das günstigste Angebot eingereicht.