Aichhalden Anna Ginter feiert ihren 90. Geburtstag

Ginter wuchs zusammen mit zwei Schwestern und zwei Brüdern in Hinteraichhalden auf. Dort betrieben ihre Eltern Alfons und Agnes Ginter (geborene Brunnenkant) eine Landwirtschaft. Bereits in jungen Jahren halfen die Kinder in Haus und Hof mit.

Nach dem Besuch der Volksschule in Aichhalden absolvierte die Jubilarin eine Lehre zur Damenschneiderin bei Frau Werner in Schramberg-Sulgen. Dort arbeitete sie einige Jahre. Am 15. November 1951 machte sich Ginter als Hausschneiderin selbständig. In der elterlichen Wohnstube wurden die Kleidungsstücke genäht. Daneben arbeitete Ginter in der Landwirtschaft mit.

Lange Jahre half sie bei der Pflege ihrer Mutter. Bis 1991 arbeitete die Jubilarin als Hausschneiderin. Mehr als 14 Jahre lang betreute sie Margaretha Seckinger. Auch ihre Schwester Maria wurde von Anna Ginter bis zu deren Tode versorgt.