Aichhalden An Kirnach entlang zur Romäusquelle

Danach führte der Wanderweg vorbei am Ganterstein und später an der Kirnach entlang zur Romäusquelle sowie zum Friedhof des ehemaligen Klosters Maria Tann. Den Rastplatz an der Täfeletanne nutzte die Wanderschar zu einer Verschnaufpause und folgte danach dem Alten Kirnacher Kirchweg zurück nach Unterkirnach. Die elf Kilometer konnten mühelos bewältigt werden.

In der Grillstube in Unterkirnach-Ackerloch fand die Wanderung ihren Abschluss.