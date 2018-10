Aichhalden "Alte Knochen" feiern 20. Geburtstag

Aichhalden. Es war der 5. Oktober 1998, als sich ehemalige Ringer und Mitglieder des AB Aichhalden auf Anregung von Jürgen Roth und dem damaligen Vorsitzenden Eugen Schwab das erste Mal zu einer Gymnastikstunde in der vereinseigenen Athletenhalle trafen. Die Euphorie war am Anfang so groß, dass bald darauf auch eine Frauengruppe gegründet wurde. Mangels Beteiligung löste sich die Frauengruppe später allerdings wieder auf.

Seither trainiert die Gruppe von circa 35 Frauen und Männern gemeinsam. Bis zu ihrem Wohnortwechsel 2011 nach Geisingen leiteten Kathlen und Oliver Müller die Gymnastikstunde, die immer montags um 19.30 Uhr beginnt.

Danach übernahm ABA-Ringer und Physiotherapeut Uwe Schullian das Training und sorgt bis heute dafür, dass die "Alten Knochen" nicht rosten und bei Dehnungen und Kräftigung des gesamten Körpers fit und in Form bleiben. Sein Trainingsprogramm ist altersunabhängig, sodass jüngere Mitglieder ebenso ihren Nutzen haben.