Aichhalden Aichhalden hat zu viel Geld: Strafe droht

Bau von Abwasserkanälen

Dieses entstehe, weil ein zum Ende diesen Jahres fälliges Darlehen abgelöst und hohe Investitionen für 2021 finanziert werden müssten. So beispielsweise der Bau von Abwasserkanälen im Gewerbegebiet Koppengässle (585 000 Euro), im Gewann Buz (210 000 Euro), Wohngebiet Güntershöhe III (105 000 Euro) und Wohngebiet Sonnenäcker (70 000 Euro). In den Jahren 2022 und 2023 stünde dann noch die Kanalisation im Bereich Eselbach (320 000 Euro) und im Haldenweg (120 000 Euro) an. Planmäßig könne der Eigenbetrieb hierfür Fremddarlehen in entsprechender Höhe aufnehmen.