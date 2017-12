Aichhalden Aichhalden braucht keinen Kredit

Aichhalden. "Genießen Sie den Haushaltsplanentwurf. Es wird der letzte nach der Kameralistik sein, die noch gut zu verstehen ist. Ich glaube nicht, dass die Doppik das so hergibt." Mit diesen Worten stimmte Bürgermeister Michael Lehrer die Gemeinderäte auf die Sitzung ein. Es werde ein Haushalt mit wenigen Großinvestitionen sein, weil vieles in den vergangenen Jahren zu Ende gebracht worden sei. Aus diesem Grund seien mehrere Planungsraten für Wohnbau- und Gewerbegebiete sowie einen neuen Bauhof eingestellt worden, übergab der Bürgermeister das Wort an Kämmerer Thomas Kienzle.

Dessen Zahlenwerk sieht ein Gesamtvolumen des Haushalts 2018 von 12,53 Millionen Euro vor, wovon lediglich 1,73 Millionen Euro auf den Vermögenshaushalt entfallen. Während bei der Gewerbesteuer erneut 4,1 Millionen Euro veranschlagt werden und die Grundsteuer bei 485 000 Euro nahezu unverändert bleibt, ist bei den Steuereinnahmen und Zuweisungen vom Land gegenüber 2017 ein Plus von 513 000 Euro zu erwarten.

Der Anteil an der Einkommensteuer liegt bei 2,69 Millionen Euro, an der Umsatzsteuer bei 347000 Euro. Letzteren Betrag gibt es auch aus dem Programm der kommunalen Investitionspauschale. Beim Familienleistungsausgleich kann die Gemeinde mit Einnahmen von knapp 200 000 Euro rechnen. Durch die hohe Steuerkraft gibt es keine Schlüsselzuweisungen. In den Landeszuweisungen für laufende Zwecke in Höhe von 645 000 Euro sind 416 000 Euro als Ausgleich für die Kosten der Kindergärten und der Kleinkindbetreuung enthalten. Für die aus der Gemeindekasse für die Eigenbetriebe zur Verfügung gestellten Trägerdarlehen erhält die Kommune 165 000 Euro Zinsen.