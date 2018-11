Aichhalden Absolventen erhalten Glückwünsche zum Ausbildungsende

"Willkommen bei den Profis": Gerhard Göhring, Leiter der kaufmännischen Ausbildung, schloss sich den Glückwünschen der Geschäftsleitung an. Auch würdigte er die Leistungen des Ausbilderteams, das sich für die Belange seiner Schützlinge einsetze und sich parallel um den stetigen Ausbau des Ausbildungsspektrums kümmere.

Er gab einen Ausblick auf die Erweiterung des Angebots in den kommenden Jahren. Schwerpunkte bilden international ausgerichtete sowie technische Ausbildungsprofile. Mit Wachstum und zunehmender Internationalisierung der Simon-Gruppe einhergehend, wachse der Bedarf an Spezialisten in diesen Bereichen. Auch das Angebot an Kursen und Workshops für Nachwuchskräfte soll in den kommenden Jahren erweitert werden sowie die Möglichkeit für Studierende, bei Simon ihr Praxissemester zu absolvieren oder ihre Abschlussarbeit zu verfassen.

Abschließend wandte sich Betriebsratsvorsitzender Daniel Sieber an die Berufsstarter und gab ihnen den Rat, durch stetiges Lernen in die Zukunft zu investieren und sich ihren Aufgaben mit großem Engagement zu widmen.