Aichhalden Abschied von Indus-Chef Jürgen Abromeit

Bensberg/Aichhalden. Zehn Jahr lang, bis zum 30. Juni, war Jürgen Abromeit Mitglied im Vorstand der Indus Holding AG, zu der die Simon-Gruppe in Aichhalden gehört. Am Mittwoch wurde Abromeit im Grandhotel Schloss Bensberg (Rheinisch Bergischer Kreis) festlich verabschiedet. Abromeit hatte am 30. Juni sein Amt als Vorstandsvorsitzender der Indus Holding AG abgegeben. Sein Nachfolger ist Vorstandsmitglied Johannes Schmidt. Mit den Geschäftsführern Frank Thiele, Tobias Hilgert und Marc Siemer nahm auch die Führung der zu Indus gehörenden Aichhalder Firmengruppe Simon an der Verabschiedung teil.