Aichhalden Ab 2020 steigen die Wassergebühren an

Vom Wasserzweckverband Kleine Kinzig (WKK) wurden rund 82 000 Kubikmeter Wasser bezogen, womit rund 70 Prozent des Wasserbezugsrechts ausgeschöpft wurden. Aus den Tiefbrunnen Aichhalden wurden 100 600 Kubikmeter gefördert. Damit lag die Auslastung der Brunnen zur bestehenden wasserrechtlichen Erlaubnis bei 22,8 Prozent.

Weitere 16 500 Kubikmeter Wasser wurden dem Tiefbrunnen in Rötenberg entnommen. Dies waren 41,4 Prozent von dem, was im Höchstfall erlaubt ist. Insgesamt wurden an die Haushalte und Firmen 184 300 Kubikmeter Wasser verkauft, rund 7000 mehr als 2016.

Die Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten wurden um 38 500 Euro auf rund 680 000 Euro gesenkt. Die "Schulden" gegenüber der Gemeinde verringerten sich um 26 800 Euro auf 826 500 Euro zum Ende des Jahres 2017.

Ratsmitglied Stefan Wiedmann wusste von früheren hohen Wasserverlusten in Rötenberg. Wie Kienzle erklärte, gebe es hierzu keine gesonderte Berechnung nach Ortsteilen.