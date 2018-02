Aichhalden 800 Narren bereichern den Umzug

Aichhalden (sw). Am Donnerstag, 8. Februar, steht nach der Schulfasnet ab 14 Uhr die Kinder- und Teeniefasnet in Aichhalden mit buntem Nachmittagsprogramm in der Josef-Merz-Halle an. Im Anschluss folgen ab 17.30 Uhr der Ausmarsch zusammen mit dem Musikverein zum Narrenbaumsetzen und Schlüsselübergabe am Rathaus um 18 Uhr. In Rötenberg beginnt am Schmotzigen um 14.30 Uhr der Kinderball, abends ist ab 19.30 Uhr Bürgerball mit Schlüsselübergabe in der Turn- und Festhalle.

Am Fasnetsfreitag ist in Aichhalden nachmittags ab 14 Uhr Seniorenfasnet im Haus St. Martin, ab 20 Uhr startet der Altweiberball in der Festplatzanlage.

Schnurrantengruppen ziehen durch den Ort