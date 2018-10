Aichhalden 40 Jahre – und nie amtsmüde

Aichhalden. Diese umfasste mehrere Wurstvariationen mit Sauerkraut, welche das Herz eines Schwaben höherschlagen ließen. Ebenso gab es an der Kuchentheke allerlei Leckereien. Am Sonntag folgte ein Frühschoppen.

Die befreundeten Sänger aus Irslingen, Zimmern u.d.B., Fluorn und die Chorgemeinschaft Boll/Wittershausen sorgten für die musikalische Unterhaltung. Bei den kurzen, unterhaltsamen Auftritten wurden Schlager sowie Volks- und Mundartliedern gesungen, die den Geschmack des Publikums trafen. Höhepunkt am Samstagabend war die Ehrung von "Onkel Rudi", die Claus Penalver durchführte – mit dem MGV-Vorsitzenden Rudi Höfler ist Penalver, Vorstandsmitglied im Chorverbands Schwarzwald-Baar-Heuberg, nicht nur musikalisch, sondern auch verwandtschaftlich verbunden.

Seit 40 Jahren ist Höfler Vorstandsmitglied beim "Liederkranz". Zunächst im Ausschuss, ab 1987 als stellvertretender Vorsitzender und seit 19 Jahren an der Spitze. Rudi Höfler hat immer noch Spaß an seiner Tätigkeit, "wenn es auch anstrengende Momente gibt", sagte er gegenüber dem Schwarzwälder Boten. Auch künftig will er weitermachen, denn er liebe sein Amt – und ein Nachfolger sei nicht in Sicht. Im Allgemeinen beklagte er das Aussterben der Gesangvereine durch fehlenden Nachwuchs und mangelnde Bereitschaft, Verpflichtungen einzugehen. Daher rief Höfler in seinem Schlusswort die Vereine zu einem Zusammenhalt untereinander auf.