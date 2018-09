Aichhalden. Das "Hüpfburgenland" aus Bad Dürkheim macht eine Woche lang Station in Aichhalden. 20 Hüpfburgen stehen so von Freitag, 28. September, bis Sonntag, 7. Oktober, auf der Wiese in der Sulgener Straße neben der Schreinerei Nübel. Geöffnet ist der Outdoor-Park täglich von 14 bis 19 Uhr, an Samstagen, Sonntagen und Feiertagen ab 11 Uhr.