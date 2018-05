14 Konfirmanden gestalteten am Sonntag zusammen mit Pfarrer Johannes Götschke den Festgottesdienst in Rötenberg mit, der live in Bild und Ton auch ins Gemeindehaus übertragen wurde. Sie begrüßten die etwa 400 Gäste, sprachen Gebete und bekannten mit eigenen Worten und Texten des Katechismus ihren christlichen Glauben. Einige Konfis sangen im Jugendchor Let’s fetz mit, der neben Posaunenchor und Orgel die frohe Botschaft in Töne fasste und tief zu Herzen gehen ließ. "Wollt ihr mit Jesus gehen?", fragte Pfarrer Götschke die Jugendlichen und sie antworteten: "Ja, mit Gottes Hilfe!" Sie wurden gesegnet und berufen, als Gottes Kinder und Nachfolger Jesu Christi zu leben. Die Mitglieder des Kirchengemeinderats, die Konfirmandenfamilien und viele ehrenamtliche Helfer machten diesen Festtag laut Mitteilung zu einem unvergesslichen Erlebnis. Auf dem Bild die Konfirmanden (vorne, von links): Leon Kopp, Amelie Kohler, Luisa Schilli, Veronika Stoll, Jasmin Klink, Lena Weigold und Lorenz Roming. In der hinteren Reihe: Niklas Schwenk, Yannik Rudolf, Marvin Huß, Robin Müller, Florian Notheis, David Scheerer und Tobias Weigold zusammen mit Pfarrer Johannes Götschke. Foto: Kasenbacher