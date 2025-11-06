Ahnenforschung in Baiersbronn: Alte Kirchenbücher bergen manche Überraschung

Karl Gaiser hat die alten Kirchenbücher in Mitteltal neu aufgelegt. Sie bieten vielerlei Interessantes zur Geschichte von Baiersbronn.
Da die alten Dokumente der Kirchen mit der Zeit kaum noch leserlich sind, hat Karl Gaiser aus Obertal „in weit mehr als 1000 Stunden“, wie er berichtet, die ersten Kirchenbücher aus Mitteltal – Band I, II und III – entziffert, alphabetisch aufgelistet und digitalisiert. Diese sind jetzt als zwei Bücher – A bis G und H bis Z – mit zusammen 1440 Seiten zusammengefasst und vorerst nur direkt bei ihm erhältlich.