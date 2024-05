BMW- und Mini-Händler will in Lahr neu bauen

1 Geht es nach der AHG, sind die Tage des Autohauses in der Dinglinger Hauptstraße gezählt. Foto: Bender

Der BMW- und Mini-Händler sucht schon seit Langem nach einem geeigneten Grundstück. Das Problem: Seinen Wunsch-Standort hat die Stadt dem Unternehmen verwehrt.









Als sie Ende vergangenen Jahres ihr Gebrauchtwagen-Center in der Freiburger Straße aufgab, wurde geunkt, die Autohandelsgesellschaft aus Horb plane in Lahr einen Rückzug auf Raten. Damals widersprach die AHG – einer der führenden BMW- und Mini-Händler Deutschlands – gegen- über unserer Redaktion: Der Neuwagen-Standort in der Dinglinger Hauptstraße sei sicher. Nun zeigt sich, dass das so nicht ganz korrekt war.