AHG in Freudenstadt: Walter Wohriska geht nach mehr als 50 Berufsjahren in den Ruhestand

Genau eine Woche nach seinem 66. Geburtstag und gut ein halbes Jahr nach seinem 50-jährigen Betriebsjubiläum übergab Walter Wohriska zum 1. April die Verantwortung für das Service- und Teilgeschäft bei dem Freudenstädter BMW- und Hyundai-Händler an seinen Nachfolger Markus Schwantes. Der arbeitete bereits seit 13 Jahren unter der Führung des bisherigen Filialleiters, der ihn stark geprägt hat.

Wie Alphartis SE, zu der die AHG gehört, weiter in einer Mitteilung informiert, hat Wohriska seine Laufbahn als 15-jähriger Lehrling mit großer Leidenschaft für Autos beim Autohaus Scheckenhofer in Loßburg begonnen. Später wechselte er in Scheckenhofers Freudenstädter BMW-Autohaus, das seinen Sitz damals noch in der Stuttgarter Straße hatte.

Der Neubau im Gewerbegebiet Wittlensweiler trägt auch Wohriskas Handschrift, und als der Betrieb 2001 an die AHG mit Sitz in Horb übertragen wurde, war er es, der als Geschäftsführer und zäher Verhandlungspartner die Arbeitsverträge für sein Team mit dem neuen Arbeitgeber aushandelte, heißt es in der Mitteilung.

Besonderes Gefühl für Menschen

Vor allem aber sei sein beruflicher Weg geprägt von unzähligen Kunden, denen er stets ein geschätzter, kompetenter und vertrauensvoller Ansprechpartner gewesen sei.

Sein besonderes Gefühl für Menschen zeichne den Alpirsbacher aus dem Ortsteil Peterzell besonders aus. Seinen Grundsatz, Menschen mit Respekt und ohne Vorbehalte zu begegnen, habe er täglich vorgelebt. Als Vorgesetzter sei er für seine Mitarbeiter Vorbild, Respektsperson und Vertrauter gewesen. Kunden schätzten die klare und offene, aber ebenso herzliche Art, mit der Wohriska sie empfing und betreute.

Thomas Linderich und Michael Langhorst, AHG-Geschäftsführer After Sales, dankten Wohriska für sein enormes Engagement und die große Leistung, die er für das Unternehmen erbracht hat und wünschten alles Gute für den Ruhestand. Markus Schwantes wünschten sie viel Glück und Erfolg bei seiner neuen Aufgabe.

Zeit für die Hobbys

Über seine Erlebnisse in fünf Jahrzehnten Automobilhandel könnte Wohriska Bücher schreiben – was er wohl nicht tun wird. Stattdessen freut er sich, nun mehr Zeit zu haben, um gemeinsam mit seiner Frau Karin unter anderem auf Wandertouren zu starten und sich den Hobbys zu widmen, die im Berufsleben etwas zu kurz gekommen sind.

Da seine Frau Karin als Kollegin bei der AHG Freudenstadt gemeinsam mit ihm in den Ruhestand geht, haben beide nun viel Zeit für allerlei Aktivitäten. Langweilig wird den beiden auf keinen Fall – dafür ist schon durch die vier Söhne und die vier Enkel gesorgt.