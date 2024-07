AHG-Cup in Bildechingen: Katharina Hobgarski scheidet nach „Marathon-Match“ aus

AHG-Cup in Bildechingen

1 Katharina Hobgarski musste früh behandelt werden, stand am Ende aber fast dreieinhalb Stunden auf dem Platz. Foto: Andreas Wagner

Die 27-jährige Deutsche unterliegt im Viertelfinale gegen Julie Struplova nach einer Spielzeit von 3:24 Stunden. Titelverteidigerin Veronika Erjavec ist hingegen weiterhin im Rennen um den Turniersieg.









Was ein Fight: Fast dreieinhalb Stunden kämpften am Freitag Katharina Hobgarski und die Tschechin Julie Struplova um den Einzug ins Halbfinale. Am Ende wies die Statistik 111 gewonnene Punkte der Deutschen und 117 ihrer Kontrahentin auf. Diese minimale Differenz zeigt, wie eng es zwischen den beiden zuging.