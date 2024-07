AHG-Cup Bildechingen: Trotz Niederlage in der Hauptrunde

1 Luisa Meyer auf der Heide konnte ihr erstes Match des Turniers für sich entscheiden Foto: Andreas Wagner

Der AHG-Cup geht in die nächste Runde, in der die Wildcard-Inhaberin Luisa Meyer auf der Heide zeigen konnte, wieso sie dafür auserwählt worden war. Außerdem gab es enge Matches, die das hohe Niveau des Turniers in Bildechingen bestätigten.









Link kopiert



Der zweite Tag des AHG-Cups brachte einige spannende Matches zum Vorschein. Bei Selina Dals Spiel war es allerdings eine Ausnahme. Die Deutsche, die am Montag die Wildcard-Inhaberin Louanne Djafari deutlich schlug, machte auch mit Alexa Volkov kurzen Prozess. Sie schlug ihre Konkurrentin in zwei Sätzen mit 6:0; 6:1. Sie sagte zu ihrem deutlichen Sieg: „Ich kannte meine Gegnerin von einigen Turnieren und am Montag spielte sie auch auf dem Platz neben mir. Ich wusste also, was mich erwartet. Ich war deutlich entspannter als im ersten Spiel, ich habe versucht, nicht zu viel nachzudenken und einfach mein Spiel zu machen. Es war wichtig, bei ihrer Spielweise, den Ball gut im Spiel zu halten und sie zu Fehler zu zwingen.“ Somit ist die deutsche Tennisspielerin für die Hauptrunde qualifiziert.