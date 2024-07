AHG-Cup Bildechingen: Qualifikationsrunde unter der prallen Sonne – Erfahrung schlägt Jugend

1 Louanne Djafari ist fokussiert auf den Ball und auf das Match. Foto: Andreas Wagner

Es startete der 30. AHG-Cup auf dem Gelände des TC Bildechingen. Am ersten Tag ging es für einige Spielerinnen in die Qualifikationsrunden. Die drei Tennisspielerinnen mit einer Wildcard verabschiedeten sich bereit vom Event.









Das traditionelle Bildechinger Weltranglistenturnier begann am Montag. Die Spielerinnen absolvierten unter der heißen Sonne die Qualifikationsspiele. Thomas Bürkle, Turnierdirekor, hatte die drei Wildcards an Louanne Djafari, Karla Bartel und Marika Mueller verteilt. Die Qualifikanten müssen eine zusätzliche Belastung durchlaufen, um ins Hauptfeld zu gelangen, da sie zwei Runden gewinnen müssen. Djafari und Mueller wurden vom Turnierdirektor am erst am Sonntagabend kontaktiert, ob sie beim AHG-Cup spielen wollen.