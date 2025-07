1 Eva Bennemann hatte im Juni bei den French Open der Juniorinnen für Furore gesorgt. Foto: Andreas Wagner Mit Eva Bennemann und Sonja Zhenikhova mischen zwei 17-Jährige das internationale Damentennisturnier in Bildechingen auf.







Vier Spielerinnen hatten am Dienstag beim AHG-Cup in Bildechingen bereits den Sprung in die zweite Runde geschafft. Am Mittwoch ging es mit der ersten Runde des Damentennisturniers weiter. Zwei der jungen Spielerinnen waren Anfang Juni noch vor ganz anderer Kulisse unterwegs, als sie im Finale der French Open der Juniorinnen standen.