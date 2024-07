Und was dieses Turnier so besonders macht, das ist nicht nur der Sport, der geboten wird und der schon so manche prominente Spielerin auf die Anlage lockte, sondern auch die familiäre Atmosphäre und das Rahmenprogramm, das für jung und alt ein Highlight am anderen bereithält.

Vergangenen Samstag startete man mit einem vereinsinternen Familienfest, am Sonntag wurde den ganzen Tag offiziell das Jubiläum gefeiert, am Montag und Dienstag gab es neben spannenden Matches ein Handwerker-Vesper und einen Seniorennachmittag. Nun ist nicht jeder Handwerker oder zählt sich zu den Senioren, doch das Veranstaltungsprogramm hält für jeden etwas bereit. Und zwar spätestens am Mittwochabend.

„Pleva-Night“ gibt es seit 24 Jahren

Seit vielen Jahren, um genau zu sein, seit 24 Jahren, zählt die „Pleva-Night“, die immer am Mittwochabend stattfindet, zum gesellschaftlichen Höhepunkt des AHG-Damen-Tennisturniers. Die „Pleva-Players-Night“ wie sie offiziell hieß, gehört so unverzichtbar zum Internationalen Damenturnier auf der TCB-Anlage, wie der Filzball zum rasanten Spiel der angehenden Tennisprofis.

Man trifft sich hier, man kennt sich, plaudert mit diesem und jenem und die Vereinsprominenz mischt sich locker mit Politik, Wirtschaft und Sport. Wer schon einmal das Flair dieser Party mitbekam, schaut immer wieder zu, dass er diesen Termin nicht verpasst. Die „Pleva Night“ ist zwischenzeitlich Kult und da gibt es keinen Grund, um zu Hause zu bleiben. So auch in diesem Jahr. Die Kult-Party war das, was sie schon immer war. Ein voller Erfolg im wahrsten Sinne des Wortes.

Ab 21 Uhr gab es kaum noch eine freie Sitzgelegenheit auf der weitläufigen Anlage und die Trendsportarten „Pils-Gläser-Lupfen“, „Hugos-Stemmen“ und „Grillteller leeren“ lösten den Kampf um Spiel, Satz und Sieg ab.

Livemusik der Schwetzinger Band „Athi-rocks“

Es gab nur noch Sieger, denn alle, die an diesem Abend auf der Anlage waren, wurden für ihr Kommen reichlich belohnt. Sie durften zur Livemusik der Schwetzinger Band „Athi-rocks“ das Tanzbein schwingen, konnten im Lounge-Bereich die Füße in den Sand strecken und einfach nur chillen oder sich auch über die Begegnung mit dem ein oder anderen Bekannten, den man schon lange nicht mehr gesehen hatte, freuen.

Und wer ganz besonders viel Glück hatte, durfte sich auch das Buch, das Otto Holderried zum Doppeljubiläum in mühevoller Arbeit gestaltet hat, für eine kleine Weile ausleihen und so in die Historie dieses außergewöhnlichen Vereins eintauchen. Auf 80 reichbebilderten Seiten hat Holderried hier seit Ostern in vielen Stunden PC-Arbeit alles zusammengetragen, was wissenswert und interessant ist. Ein zeitgeschichtliches Dokument, das auch spätere Vereinsgenerationen noch an die ersten 50 Jahre der Vereinsgeschichte und die 30 Jahre AHG-Cup erinnern wird.

Stimmung ist durchweg gut

Dass an so einem geschichtsträchtigen Abend alles funktioniert, ist eigentlich selbstverständlich. Das Wetter war prima, die Spiele rechtzeitig zum Partybeginn zu Ende, die Band super, die Roten vom Grill so gebraten, wie sie sein sollen und die Stimmung durchweg gut. Besser geht’s nicht, so das Fazit dieser Jubiläums „Pleva-Players-Night 2024.“