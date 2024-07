AHG-Cup Bildechingen: Am Ende setzt sich die Qualität durch

Am Ende setzt sich die Qualität durch

1 Die letztjährige Finalistin Anna Gabric ist mit einem 6:1; 6:3 Erfolg in das Turnier gestartet. Foto: Andreas Wagner.

Beim AHG-Cup in Bildechingen kristallisieren sich so langsam die Favoritinnen auf den finalen Sieg heraus. Susan Bandecchi und Anna Gabric zeigten bei ihren Matches all ihre Qualitäten.









Die Qualifikationsspiele waren vorbei und es wurde ernst auf den Tennisplätzen des TC Bildechingen beim AHG-Cup. Die beiden Favoritinnen wurden in der ersten Runde ihrem Ruf gerecht. Den Anfang machte Susan Bandecchi, die gegen die deutsche Sina Herrmman deutlich mit 6:0; 6:2 gewann. Die Schweizerin legte sofort gut los und konnte recht schnell, den ersten Satz auf ihre Seite bringen. Auch den zweiten Satz begann die 26-Jährige gut und führte mit 4:0. Ihre 22-jährige Gegnerin versuchte ein Comeback und verkürzte auf 4:2. Trotz der Bemühungen von Herrmann setzte sich am Ende Bandecchi, die 268. im Ranking, durch und zieht somit in die nächste Runde ein.