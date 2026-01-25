AH-Turnier Gechingen: Favoritensterben im Viertelfinale

Die SG Aidlingen/Deufringen gewinnt das AH-Turnier in Gechingen. Jochen Lechthaler entscheidet das Finale.
Ja, was war denn das? Das 37. Gechinger Ü40-Turnier stand ab dem Viertelfinale regelrecht Kopf. Die großen Favoriten wie der SV Deckenpfronn, GSV Maichingen, TSV Merklingen und die SF Gechingen, die sich in teils überragender Manier überlegt durch die Gruppenphase gespielt hatten, sind im Viertelfinale ausgeschieden, eines der spielerisch stärksten Teams, der TSV Schmiden, musste sich im Halbfinale dem VfR Hirsau beugen.