AH-Turnier Gechingen: Favoritensterben im Viertelfinale

Die SG Aidlingen/Deufringen gewinnt das AH-Turnier in Gechingen. Jochen Lechthaler entscheidet das Finale.

Ja, was war denn das? Das 37. Gechinger Ü40-Turnier stand ab dem Viertelfinale regelrecht Kopf. Die großen Favoriten wie der SV Deckenpfronn, GSV Maichingen, TSV Merklingen und die SF Gechingen, die sich in teils überragender Manier überlegt durch die Gruppenphase gespielt hatten, sind im Viertelfinale ausgeschieden, eines der spielerisch stärksten Teams, der TSV Schmiden, musste sich im Halbfinale dem VfR Hirsau beugen.

Das sagen die Hirsauer „Nein, wir haben nicht damit gerechnet dass wir so weit kommen“, war aus dem Lager des VfR Hirsau zu hören. Konstant über der 100-Prozent-Marke spielend, sorgte Naim Behramaj kurz vor Ende des Halbfinalspiels gegen den TSV Schmiden durch einen reaktionsschnell verwandelten Abpraller zum 1:0 für die Überraschung des Turniers.

Volker Flister stark

Die zweite war sicherlich die Halbfinalpaarung zwischen der Jettinger AH und der SG Aidlingen/Deufringen. Jettingens Keeper Volker Flister, an dem im Viertelfinale schon der SV Deckenpfronn verzweifelt war (2:2/ 5:6 im Neunmeterschießen), hatte auch gegen die Jettinger seinen Kasten sauber gehalten.

Im fälligen Neunmeterschießen (4:3) zählte Balazs Venter (SG Aidlingen/Deufringen) zu den sicheren, der starke Heiko Schmidt (Jettingen) zu den unsicheren Schützen.

Das „Glücksspiel“ Neunmeterschießen stand im Viertelfinale auch dem GSV Maichingen gegen die SG Aidlingen/Deufringen nach einer Nullnummer und 3:4 im Neunmeterschießen im Weg.

Im Finale waren die Hirsauer schnell in Führung gegangen, Balazs Venter besorgte den Ausgleich, sein Kollege aus gemeinsamen SFG-Landesligazeiten unter Trainer Harald Hammer, Jochen Lechthaler, gelang der Siegtreffer zum 2:1-Endstand.

So lief’s spielerisch

Spielerisch hatte das Viertelfinale zwischen dem TSV Merklingen und dem TSV Schmiden Endspiel-Qualitäten. Die Merklinger, mit dem ehemaligen Oberligatorjäger Wolfgang Buck als spielendem Torhüter und einem überragenden Edgar Panavas gegen das Team mit der weitesten Anreise.

„Gut 60 Kilometer und durch Stuttgart, aber das haben wir einkalkuliert“ sagte Oliver Urban.

Lob für die Veranstalter

„In der heutigen Zeit ein Turnier mit 15 AH-Mannschaften auf die Beine zu stellen, ist nicht alltäglich, dafür allen Verantwortlichen meinen Respekt, auch den Schiedsrichtern, die ohne Zeitstrafe und Rote Karten durch den Abend gekommen sind“, lobte Stephan Funk.

Verabschieden mussten sich nach den Gruppenspielen die Spfr Münklingen, der TSV Weilimdorf, der TSV Wildberg, SV Althengstett und – etwas überraschend, der VfL Ostelsheim.