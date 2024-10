„Warum sollen wir nach Cannstatt oder auf die Wiesn? Durst stillen, Kameradschaft pflegen, das kann man auch im Schwarzwald“: Bei den AH-Fußballern der SG Mariazell/Locherhof ist dies zur Tradition geworden. Und für Sportler ganz selbstverständlich, darf eine ordentliche Wanderung dabei nicht fehlen.

Dieses Jahr versammelten sich 24 reife Männer auf dem Abrahamshof Wolfach, einem der ältesten Schwarzwälder Bauernhäuser im Kinzigtaler Baustil.

Der Freitagabend wurde genutzt, um mittels Speck, Wurstsalat und Gerstensaft den Körper für die Wanderung vorzubereiten. Pünktlich erfolgte am Samstagmorgen der Abmarsch. Das erste Etappenziel war ein Frühschoppen im Flößercafé Wolfach. Es folgte ein knackiger Anstieg über 300 Höhenmeter auf den Spitzfelsen. Dieser liegt am Westweg und belohnte die Anstrengungen mit einer herrlichen Aussicht über Hausach und das Kinzigtal.

20 Kilometer abgespult

Weiter ging es ein Stück auf dem Westweg bis zum Käppelehof. Hunger und Durst waren kaum noch auszuhalten. Das Wirtsteam sorgte für Abhilfe und servierte den Fußballern Wildragout und Schnitzel.

Frisch gestärkt ging es zurück nach Wolfach und Richtung Abrahamshof. Die Bewertung der knapp 20 Kilometer Wegstrecke reichte von Hammerwanderung bis Spaziergang – je nach Perspektive.

Frisch geduscht wurde am Samstagabend gewürfelt, Karten gespielt und der neueste Tratsch verhandelt. Und es wurden Opfer gebracht, in dem Kameraden so manches Weingeschenk aus privaten Kellern vernichteten.

Der Ausflug endete am Sonntag nach einem Frühstück und großem Dank an Organisator Claudius Bea. Unglaublich, wie er es jedes Jahr schafft, den AHlern ein unvergessliches Wochenende zu ermöglichen.