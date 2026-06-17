AH des FC Hardt: In sonnenverwöhnter Region unterwegs

1 Die Reisenden der AH des FC Hardt am Mummelsee. Foto: Haberstroh Einen schönen gemeinsamen Tag erlebten die AH-ler des FC Hardt mit Anhang einmal fernab des Spielfeldes bei ihrem Ausflug mit dem Bus nach Kappelrodeck.







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Einen schönen Tag erlebten die AH-ler des FC Hardt mit Anhang fernab des Spielfeldes bei ihrem Ausflug mit dem Bus nach Kappelrodeck. AH-Leiter Uwe Ganter hieß alle herzlich willkommen. Erster Halt war am idyllisch und traumhaft gelegenen 3,7 Hektar großen Mummelsee an der Schwarzwaldhochstraße. Hier gab es Sekt und Hefezopf. Über Sasbachwalden erreichte man das schöne Kappelrodeck, gelegen in der sonnenverwöhnten Region zwischen Rheinebene und Schwarzwald. Hier wurden die Hardter im Winzerkeller Hex von Dasenstein zur Weinprobe erwartet. Das Markenzeichen, die Hex von Dasenstein, ist weit über die Region bekannt. Der Winzerkeller steht laut Mitteilung für ausgezeichneten Weingenuss. Die Führung gab Einblicke in den Weinkeller mit den beeindruckenden Fässern. Die Hardter erlebten die Weinkultur von Kappelrodeck auf besondere Art und Weise und konnten bei Weinprobe und Vesper die Weine genießen. Zum Abschluss ging es nach Gengenbach-Reichenbach zum Weingut Bernhard Huber. Hier saß man gemütlich in der Weinlaube inmitten der Weinberge. Uwe Ganter dankte Lothar Fitterer, der diesen Ausflug organisiert hatte.