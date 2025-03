Im Kreise der Vereinsvertreter in der AGV organisierten Vereinigungen weilte auch Ortsvorsteherin Meta Staudt. Der Vorstand, bestehend aus dem Vorsitzenden, Schriftführer und Kassiererin, konnte den Berichten zu entnehmen über ein erfolgreiches Jahr berichten.

Rückblick

Lesen Sie auch

Schriftführer Bernd Hoch berichtete über vier Sitzungen der AGV im abgelaufenen Jahr. Eine davon die gemeinsame Nachbesprechung der Dorfhockete 2024. Insgesamt wurde die Dorfhockete als ein großer Erfolg bezeichnet. Das neue Kassensystem habe sich bewährt, könne jedoch noch optimiert werden.

Ausblick

Das musikalische Programm für die diesjährige Dorfhockete am Wochenende, 6. und 7. September, steht bereits. So sorgt am Samstag in der Dorfmitte „Sebi First Band“ für Stimmung und am Sonntag ist der Musikverein Schlatt sowie „Jimmy First and Band“ für die musikalische Unterhaltung zuständig.

Informativ teilte Hoch mit, dass die Eigentümergemeinschaft des alten Schafstalles letztes Jahr mit den Sanierungsarbeiten der Fundamente begonnen hat. Die Arbeiten werden witterungsbedingt im zeitigen Frühjahr fortgesetzt. Um Sturmschäden oder Beschädigungen durch herabfallende Äste zu vermeiden, wurden vorausschauend einige Bäume um das Gebäude gefällt. Hierbei wurde die Vereinsgemeinschaft von der örtlichen Feuerwehr unterstützt.

Kassenbericht

Detaillierte Umsatzzahlen legte Kassiererin Bettina Hunger offen und stellte die Ausgaben entgegen. Nach einstimmigem Beschluss der Versammlung erfolgt die Gewinnverteilung nach Rücklage zu gleichen Teilen an die an der Dorfhockete beteiligten Vereine. Auch der Vorsitzende Ralf Hähn zeigte sich mit dem Ergebnis zufrieden. Wer behaupte, diese Hockete toppen zu können, müsse ein großer Optimist sein. Ziel sei, das Ergebnis zu halten, sagte Hähn.

Die Entlastung der gesamten Vorstandschaft war Formsache und die Kassenprüfer Hubert Keller und Dietmar Wiktor wurden von der Versammlung erneut auf ein weiteres Jahr im Amt bestätigt.

Gewinnminderung

Von Seiten der Vorstandschaft wurde eine Gewinnverminderung um 100 Euro pro Verein und Organisation vorgeschlagen. Dies um in eine Reinigungsmaschine für den Küchenboden in der Turn- und Festhalle zu investieren. Eine Gerätevorführung wird organisiert und nach Test der Kauf entschieden. Der Bürgerverein Boll hat eine finanzielle Unterstützung zugesichert. Die Versammlung stimmte dem Vorschlag des Vorstands der Arbeitsgemeinschaft einstimmig zu.