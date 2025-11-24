Agri-PV in Brigach: Keine Gegenwehr gegen Anlage – anders als bei anderen Vorhaben

Photovoltaik-Projekte sorgen in St. Georgen immer wieder für Spannungen. Bei einem Projekt in Brigach gab es nun schnell grünes Licht für weitere Schritte. Was ist anders?
Etwa 0,8 Hektar groß, maximal 4,5 Meter hoch und eine Gesamtleistung von 900 Kilowatt Peak – das sind die Rahmendaten zu der Agri-Photovoltaik-Anlage (Agri-PV-Anlage), die auf Brigacher Gemarkung geplant ist. Die Umsetzung der Pläne rückt nun in greifbare Nähe – in seiner Oktober-Sitzung gab der Technische Ausschuss sein einstimmiges Einvernehmen zum Bauantrag.