Agrartag in Donaueschingen: Treffpunkt für Landwirte aus der Region

Der Maschinenring und der Badische Landwirtschaftliche Hauptverband präsentieren ein Programm mit Vorträgen und einer Messe in Donaueschingen.
Mit dem Agrartag steht am Samstag, 31. Januar, von 9 bis 17 Uhr in den Donauhallen in Donaueschingen der Jahresauftakt der Landwirtschaft an. Als Hauptredner haben der Maschinenring Schwarzwald-Baar und der Bezirk Donaueschingen/Villingen des Badischen Landwirtschaftlichen Hauptverbands (BLHV) den Kanzleramtsminister Thorsten Frei für ihre gemeinsame Veranstaltung gewonnen.