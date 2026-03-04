Agrar-Sorgen in Nagold: Landwirt erwartet von Mercosur mehr Nachteile als Chancen

Das Mercosur-Freihandelsabkommen soll die Wirtschaft ankurbeln. Ein Landwirt aus Vollmaringen sieht darin indes eher Nachteile als Chancen für die lokale Landwirtschaft.
Die Europäische Union hat eines der größten Freihandelsabkommen mit den südamerikanischen Mercosur-Staaten unterzeichnet und einen neuen Handelsmarkt erschlossen. Das Abkommen sieht einen in großen Teilen zollfreien oder -verringerten Handel mit Maschinen und Fahrzeugen, Nahrungsmitteln, lebenden Tieren und chemischen Erzeugnissen zwischen den Mitgliedsstaaten in Südamerika und der EU vor.