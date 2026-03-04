Agrar-Sorgen in Nagold: Landwirt erwartet von Mercosur mehr Nachteile als Chancen

Das Mercosur-Freihandelsabkommen soll die Wirtschaft ankurbeln. Ein Landwirt aus Vollmaringen sieht darin indes eher Nachteile als Chancen für die lokale Landwirtschaft.

Die Europäische Union hat eines der größten Freihandelsabkommen mit den südamerikanischen Mercosur-Staaten unterzeichnet und einen neuen Handelsmarkt erschlossen. Das Abkommen sieht einen in großen Teilen zollfreien oder -verringerten Handel mit Maschinen und Fahrzeugen, Nahrungsmitteln, lebenden Tieren und chemischen Erzeugnissen zwischen den Mitgliedsstaaten in Südamerika und der EU vor.

Doch welche Auswirkungen kann das Abkommen auf deutsche und regionale Landwirte haben? Unsere Redaktion hat mit Markus Stollsteimer, Landwirt aus Vollmaringen, über seine Befürchtungen und Kritikpunkte gesprochen – und welche Lösungen er vorschlägt.

„Die deutsche Industrie ist natürlich bestrebt, wieder einen Aufschwung zu erreichen“, sagt Landwirt Stollsteimer. Und wenn es in der Industrie schlecht laufe, dann falle dies auch auf den Agrarbereich zurück, führt er weiter aus.

Stollsteimer: weder gerecht noch schlüssig

Aber: Manche Punkte des Abkommens hält er weder für gerecht noch schlüssig. Es handle sich um Wettbewerbsverzerrungen, sagt der Landwirt. Gerade im Fleischsektor hat Stollsteimer große Befürchtungen, denn für manche Lieferanten oder Verbraucher spreche mehr für den günstigeren Handel als für den teureren aus der Region – auch wenn dies zunächst Spekulation sei, so der Vollmaringer.

Manche Standards, wie die Düngerauflage und erlaubten Pflanzenschutzmittel seien in Südamerika lockerer als in Deutschland, erklärt Stollsteimer. „Manche Mittel werden dort verwendet, die sind bei uns strikt verboten“, ergänzt er.

Ähnlich sieht es bei der Haltungsformregelung aus, also wie viele Rinder pro Hektar gehalten werden dürfen. Gerade die Haltungsform im ländlichen Raum sei nicht vergleichbar mit der, die in Südamerika teils herrscht. Dabei hätten die Ungleichheiten erhebliche Auswirkungen: nicht nur auf die Standards, sondern auch auf die Produktionskosten, betont der Landwirt. „Wir haben da einen klaren Produktionsnachteil – wir tragen höhere Kosten für höhere Standards.“

Südamerika ist bei Lohnkosten im Vorteil

Ein Punkt, der oft untergehe, seien Personalkosten – der Mindestlohn in Deutschland sei höher als das, was in südamerikanischen Staaten gezahlt werde. Für die Arbeiter hier sei das zwar ein Vorteil, für das Unternehmen jedoch eine erhebliche Ungleichheit. Letztlich sagt der Landwirt: „An der Ladentheke sieht der Verbraucher nicht, wo das Fleisch herkommt – er sieht das Produkt, nicht die Arbeit dahinter.“

Markus Stollsteimer pflanzt in seinem Betrieb Zuckerrüben, Getreide und Raps an. In der Ortenau befinde sich die Fabrik, die seine Zuckerrüben verarbeitet, erzählt er. „Auch da muss die Fabrik bezahlt werden. Der Energieaufwand ist hoch, langfristig vielleicht zu teuer, wenn es woanders, wie in Südamerika, so viel günstiger geht.“ In der Folge heißt das, dass Fabriken an teuren Standorten vielleicht schließen müssten. Der Vollmaringer Landwirt sagt dazu: „Wenn man erst mal eine Fabrik schließt, macht sie wohl eher nicht mehr auf.“

Vorschläge, um einen Tiefschlag für Landwirte zu verhindern, hat Stollmeier mitgebracht: „Wir brauchen Bedingungen, eine Art Außenhandelsschutz“, sagt er. Damit meint er Zollauflagen für Produkte, die in der Herstellung nicht EU-konform seien.

Auch schlägt er einen Fairness- oder Solidaritätsausgleich vor, um ein gerechteres Verhältnis bei den Arbeitskosten zu schaffen. Damit könnten außerdem „Wettbewerbsverzerrungen“ verringert werden, meint Stollsteimer. Und besonders wichtig: „Was nämlich nicht aus den Augen verloren werden darf, ist, dass wir als Landwirte hier am Ende auch von den Produkten leben wollen.“