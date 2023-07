nnnBereits Anfang Juni verstarb Agnes Frey. Von 1975 bis zu ihrer Pensionierung 2015 unterrichtete sie als Lehrerin an der Realschule in Haigerloch.

. Sie galt nicht nur als engagierte Lehrkraft, auch der Förderverein der Schule lag ihr sehr am Herzen. Von der Gründung im Jahr 1997 bis vor etwa zwei Jahren steckte sie als zweite Vorsitzende, später als Schriftführerin, viel Zeit und Energie in dieses für die Schule sehr wichtige Projekt.

Geboren wurde Agnes Frey am 17. März 1951 in Gerabronn, wo ihre Eltern eine große Molkerei betrieben. Nach dem Abitur folgte von Oktober 1970 bis zum Herbst 1974 ein Lehramtsstudium an der Pädagogischen Hochschule (PH) Ludwigsburg in den Hauptfächern Englisch und Mathematik.

In Kiebingen niedergelassen

Durch ihren damaligen Freund Dieter Frey, der in Tübingen studierte, kam sie in die hiesige Region, wohnte erst in Haigerloch in Schulnähe, später längere Zeit in Hirschau, von wo aus immer Fahrgemeinschaften mit Kolleginnen und Kollegen von der Realschule und dem damaligen Progymnasium gebildet wurden.

1988 bezog sie mit ihrem Mann und ihrem Sohn Manuel (geb. 1983) ein eigenes Haus in Kiebingen und 1992 war mit der Geburt von Tochter Kristina die Familie komplett. Neben der regulären Unterrichtstätigkeit war Agnes Frey auch als Mentorin tätig, führte Studienfahrten wie zum Beispiel nach London oder Schullandheimaufenthalte durch und unterstützte tatkräftig viele schulische Aktivitäten.

Viele Trommelgruppen an der Realschule geleitet

Agnes Freys große Liebe gehörte aber der Musik. Regelmäßig bildete sie sich an der Musikakademie in Ochsenhausen weiter, spielte Klavier und begann 2003 mit einem Conga-Workshop in Tübingen. Schon vorher hatte sie mit Schülern Trommeln gebaut und eine ganze Reihe von Jahren bereicherten ihre Trommelgruppen Schulveranstaltungen wie die Aufnahme der neuen Fünftklässler oder Abschlussfeiern der Zehntklässler. Ihre musikalische Tätigkeit gipfelte in der Ausarbeitung und Leitung zweier Musicals: „Go West“ im Jahr 1994 und vier Jahre später „Die Kinder von Girouan“, das zum 25-jährigen Bestehen der Realschule 1998 im „Gastschloss Haigerloch“ aufgeführt und mit großem Beifall bedacht wurde.

Leider verschlechterte sich nach Agnes Freys Pensionierung im Jahr 2015 ihr Gesundheitszustand erst schleichend, dann immer schneller und so musste die Familie, am 6. Juni Abschied von ihr nehmen. Vermisst wird sie auch im Kreis der ehemaligen Kolleginnen und Kollegen.