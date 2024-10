Mann beschädigt Rollladen in Schwenningen

1 Die Polizei bittet um Hinweise. (Symbolfoto) Foto: Marijan Murat/dpa

Ein 50-jähriger Mann hat am Mittwoch in Schwenningen randaliert und Rollladen beschädigt.









Ein etwa 50-jähriger Mann randalierte am Mittwochnachmittag, in der Zeit zwischen 14.10 Uhr und 14.45 Uhr vor der Wärmestube der AWO in der Talstraße. Er trat dort mehrfach und heftig gegen einen Rollladen , wodurch dieser beschädigt wurde.