Als plötzlich ein Grizzly auftaucht, rennen Kinder in British Columbia um ihr Leben. Klassenkameraden und Lehrer werden Berichten zufolge verletzt. Die örtliche Gemeinde spricht eine Warnung aus.
Victoria - In der kanadischen Westküstenprovinz British Columbia hat ein Grizzlybär Medienberichten zufolge eine Grundschulklasse angegriffen. Es gebe mehrere Schwerverletzte, zwei von ihnen seien in kritischem Zustand, berichtete die Canadian Press unter Berufung auf Rettungskräfte in der Gemeinde Bella Coola, rund 700 Kilometer nordwestlich von Vancouver. Das Alter der Opfer wurde nicht angegeben - den Berichten nach sollten auch Kinder darunter sein.