Auf Weilheimer Gemarkung wurde wieder Rehwild gerissen. Diese verendeten unter Stress und großen Schmerzen auf freiem Feld. Darüber informiert Ortsvorsteher Gerd Ebwerwein in einer Pressemitteilung. Die Jägerschaft konnte die verendeten Tiere demnach sichern und über den Fund informieren. Die Rehböcke wiesen viele Biss- und Risswunden auf. Beiden wurden die Hinterläufe herausgerissen und sind wohl unter starken Schmerzen verendet.

Blutige Schnauze abwischen und weitergehen?

Ebwerwein schreibt: „Nach einer Unendlichkeit kehrt des Herrchens Liebling, mit blutiger Schnauze, zurück. Was nun? Die Schnauze abwischen und brav weiter Gassi gehen, als wäre nichts geschehen? Leider passiert dies viel zu oft.“ Die Weilheimer Jäger hätten schon manches von Hunden verstümmelte Reh und Kitz zu sehen bekommen.

Hunde gefährden besonders Rehkitze

So appellieren die Jäger und Ortsvorsteher Gerd Eberwein an alle Hundehalter: „Achten Sie darauf, dass Ihr Hund angeleint und in Ihrem Einwirkungsbereich steht. Lassen Sie Ihren Vierbeiner nicht durch Unterholz und Wiesen stöbern. Besonders in der jetzigen Zeit, in der die Kitze zur Welt kommen und von den Ricken in den Wiesen abgelegt werden. Aufgeschrecktes Wild gerät schnell in Stress und verlässt fluchtartig die Ruhezone aufs freie Feld oder über die Straße. Dies bedeutet leider zu oft den Tod des Tieres.“

Hund vergisst sich

Abseits der Wege im Wiesen- und Buschland sowie in den naturbelassenen Streuobstwiesen liegen die vom Wild benötigten Ruhezonen. Es sei immer häufiger zu beobachten, dass die Hunde nicht an die Leine genommen werden. Der frei laufende Hund werde auf der Tour meist gar nicht mehr wahrgenommen. Dann könne es passieren, dass ein aufgeschrecktes Wildtier aus dem Gebüsch springt. Dann vergesse sich der Vierbeiner und dann bringe auch lautes Rufen nichts mehr.