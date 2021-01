Aggressive Begegnung mit Vierbeiner? Hundehalter aus Gütenbach nimmt Stellung

Furtwangen/Gütenbach - Der Hundehalter aus Gütenbach möchte in der bisherigen Berichterstattung einiges "richtig stellen". So betont er, dass seine beiden Hunde, mit denen er an besagtem Tag im November unterwegs war, sich bei der Begegnung mit dem Radfahrer nicht aggressiv verhalten hätten. Der kleinere Hund habe ein mal gebellt, woraufhin auch sein anderer, größerer Hund ein mal gebellt habe und "zwei bis drei Meter" neben dem Radler her gelaufen sei, bevor er sein Tier zurückrufen konnte. Als völlig unangemessen und falsch verurteilt der Hundehalter den "gezielten Fußtritt" des Radlers gegen den Kopf seines Hundes. "Dann bin ich sauer geworden", erklärt der Hundehalter im Gespräch mit unserer Redaktion. Dass der Radler den Hund mit seinem Fußtritt auch wirklich getroffen habe, sei offensichtlich gewesen. Der Hund habe gejault und den Kopf nach unten weggedreht. Der Vorfall habe sich etwa 30 Meter vor seiner Haustüre ereignet, und der Fußtritt des Radlers könne auch von anderer Seite bezeugt werden.