Aggression in Nahost: Arabische Staatenlenker drohen Israel mit Ende der Annäherung

Die Staats- und Regierungschefs verschiedener arabischer und islamischer Staaten wollen eine gemeinsame Antwort auf Israels Luftangriff in Katar finden.
Arabische und islamische Staaten drohen Israel nach dem Angriff auf die Hamas-Führung in Katar mit einem Ende der Annäherungspolitik der vergangenen Jahre, verzichten aber auf konkrete Strafmaßnahmen. Das zeichnete sich am Montag bei einem Gipfeltreffen in der katarischen Hauptstadt Doha ab. Wenn die Warnung an den israelischen Ministerpräsidenten Benjamin Netanjahu umgesetzt wird, könnte das Israel politisch und wirtschaftlich schaden. Weitergehende Vorschläge wie die Forderung nach einer Art arabischer Nato oder der Ruf nach einem Abbruch aller Beziehungen mit Israel – wie vom iranischen Präsidenten Masoud Pezeshkian gefordert – fanden bei dem Gipfel laut einem Entwurf für die Schlusserklärung keine Mehrheit.