Die Zahl der Arbeitslosen ist leicht gestiegen – ein typisches Phänomen in der Sommerzeit. Besonders auffällig: Viele junge Menschen melden sich derzeit arbeitslos, weil sie zwischen Schulabschluss und Ausbildungs- oder Studienbeginn stehen oder nach abgeschlossener Ausbildung noch auf Jobsuche sind.

Insgesamt waren 11 584 Menschen ohne Beschäftigung, 76 Personen mehr als noch im Juni. Die Arbeitslosenquote liegt unverändert bei 5,1 Prozent, teilte die Lörracher Arbeitsagentur am Donnerstag mit.

Jutta Hünenberger, operative Geschäftsführerin der Agentur für Arbeit Lörrach, erklärt die aktuelle Lage: „Die sommerliche Eintrübung ist nicht ungewöhnlich und besonders auf die Arbeitslosmeldungen junger Menschen nach Beendigung von Berufsausbildungen oder schulischen Ausbildungen zurückzuführen.“

Ferienzeit dämpft Einstellungsbereitschaft

Auch die Unternehmen halten sich in den Sommermonaten mit Neueinstellungen traditionell zurück. „Die Einstellungsbereitschaft ist über die Ferien hinweg verhaltener“, führt Hünenberger weiter aus. „Doch schon im September nimmt die Nachfrage meist wieder deutlich an Fahrt auf.“

Endspurt für Ausbildungssuchende

Für junge Menschen, die noch keine Ausbildungsstelle für den Herbst gefunden haben, gibt es weiterhin gute Perspektiven, so die Arbeitsagentur: Rund 1000 Ausbildungsplätze seien aktuell noch unbesetzt. Die Chancen, kurzfristig einzusteigen, stünden also sehr gut – ob im Handwerk, im Handel oder in der Industrie.

„Wer noch sucht, sollte jetzt Gas geben“, rät Hünenberger. „Unsere Berufsberatung unterstützt individuell – mit Orientierung, Beratung und auch finanziellen Förderangeboten. Einfach anrufen und einen Termin vereinbaren.“

Die Arbeitslosenquote

Die Arbeitslosenquote im Agenturbezirk Lörrach bleibt unverändert bei 5,1 Prozent. Im Landkreis Lörrach liegt der Anteil der Arbeitslosen an den Erwerbspersonen bei 5,4 Prozent, im Landkreis Waldshut bei 4,7 Prozent.

Im Juli wurden in den Landkreisen Lörrach und Waldshut 11 584 Arbeitslose gezählt. Im Landkreis Lörrach nahm die Arbeitslosigkeit um 17 Personen (plus 0,2 Prozent) ab, im Landkreis Waldshut um 59 Personen (plus 1,3 Prozent) zu.

Viele Zu- und Abgänge

Im Juli meldeten sich 2155 Menschen neu oder erneut arbeitslos, 932 davon direkt aus einer vorherigen Beschäftigung. Gleichzeitig konnten 2.096 Menschen ihre Arbeitslosigkeit beenden – 782 von ihnen fanden eine neue Anstellung.

Die Zahl der neu gemeldeten Stellen nahm im Vergleich zum Juni um neun Prozent zu– das entspricht 48 neuen Stellenangeboten. Der Gesamtbestand liegt aktuell bei 2886 offenen Stellen.