Agentur in Hardt: Darum läuft die Postfiliale wie geschmiert

Die Postagenturen in Schramberg und Sulgen sind geschlossen. Ganz anders läuft es in Hardt: Dort ist Edeka Hammer bereits seit 25 Jahren Filial-Partner der Deutschen Post.

„Wir können froh sein, dass wir als Dorf nach wie vor einen Postshop haben. Das wertet Hardt zusätzlich auf“, freute sich Bürgermeister Michael Moosmann über den Anlass. Die Kunden nutzten gerne die Möglichkeit zum Einkauf und könnten dabei auch postalische Angelegenheiten erledigen. Auch die Rathausverwaltung nutze das Angebot gerne, beispielsweise bei häufig vorkommenden Einschreiben. „Ein Top-Service, der hoffentlich noch lange bleibt“, sagte Moosmann.

Auch Uwe Maier, Vertriebsmanager von DHL/Deutsche Post AG, fand lobende Worte für das Betreiberpaar Christina und Stefan Öttle für die reibungslose Zusammenarbeit. Dieses wird von Miriam Schein unterstützt, die ebenfalls die Post-Dienstleistungen anbietet. Maier überreichte gar eine eigene Briefmarkenserie zum Jubiläum.

Filiale einst im Rathaus

Zu Beginn der Zusammenarbeit war in Hardt Not am Mann: Die Postfiliale im Rathaus – die der Postbeamte Erich Peukert managte – wurde damals geschlossen. Kurt und Irene Hammer, die früheren Betreiber des Edeka, erklärten sich bereit, die Postdienstleistungen in ihrem Markt anzubieten. Seitdem läuft der Betrieb auch in Sachen Post wie geschmiert – auch nach der Betriebsübergabe an Christina und Stefan Öttle.

„Die Leute wissen, dass es aus personellen Gründen dienstags und donnerstags nachmittags keine Post gibt“, sagt Stefan Öttle. Das werde akzeptiert und angenommen und das nicht nur von den Hardtern, sondern auch den Leuten aus der Umgebung. Zudem gebe es nun auch vermehrt Personen aus Sulgen und Schramberg, die Postdienstleistungen nachfragen, da die Filialen dort geschlossen sind.

Hinzu kommt auch die Toto-Lotto-Annahmestelle, die ebenfalls seit knapp 20 Jahren besteht. Post und Toto-Lotto helfen wiederum dem Edeka-Markt, da die Postkunden meist auch noch Lebensmittel einkaufen.

Deutlich mehr Pakete

„Die Paketzustellungen haben sich enorm erhöht“, erzählt Stefan Öttle mit Blick auf die Veränderungen in den vergangenen Jahren und Jahrzehnten. Insbesondere in der Corona-Zeit sei viel über das Internet bestellt und auch wieder zurückgegeben worden. „Da waren wir ganz schön gefordert im Laden“, erinnert er sich. Das hohe Paketaufkommen sei aber mehr oder weniger geblieben. Deutliche Rückgänge habe es hingegen bei der Briefpost gegeben, da vieles per E-Mail versendet werde. Lediglich Verwaltungen und Banken müssten ihre Post noch per Brief versenden.

Derzeit sind die Betreiber in Verhandlungen mit der Post AG: So könnte an der St. Georgener-Straße neben dem Briefkasten bald eine Packstation errichtet werden. Dann könnten Postkunden sich ihre Pakete dorthin liefern lassen, wenn sie nicht zuhause sind.