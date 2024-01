1 Die Agentur für Arbeit Schwarzwald-Baar-Heuberg präsentiert die Zahlen vom Dezember 2023. Foto: dpa/Kahnert

10 962 Menschen waren in der Region im Dezember arbeitslos. 277 Personen mehr als im November. Die Agentur für Arbeit berichtet über den aktuellen Stand.









Link kopiert



Die schwache Entwicklung in der Wirtschaft hält an und hinterlässt am Arbeitsmarkt ihre Spuren. In den letzten 12 Monaten hatten sich im Agenturbezirk der Region Schwarzwald-Baar-Heuberg in der Summe 29 584 Menschen arbeitslos gemeldet.