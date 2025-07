Arbeitslosenzahlen steigen leicht an

Agentur für Arbeit in Balingen

Vor Beginn der Sommer- und Handwerkerferien gehen üblicherweise mehr Arbeitslosmeldungen ein, informiert die Agentur für Arbeit in Balingen (Symbolfoto).







Jährlich nimmt die Arbeitslosigkeit zu Beginn der Ferienzeit zu – dieses Jahr aber ist der Anstieg zum Start in das zweite Halbjahr 2025 geringer als in den Jahren zuvor, teilt die Agentur für Arbeit in Balingen mit.