Agentur für Arbeit Balingen: Arbeitsmarkt erholt sich – so hoch ist die Arbeitslosenquote im Kreis

Die Arbeitslosenquote im Bezirk der Agentur für Arbeit Balingen ist im Oktober auf 4,2 Prozent gesunken – der Rückgang fiel stärker aus als in den Vorjahren.
Die schon im September günstige Entwicklung des Arbeitsmarktes hat sich in den zurückliegenden vier Wochen fortgesetzt. Der Arbeitslosenbestand ist im Oktober um 3,6 Prozent auf 7870 gesunken. Die Zahl der Arbeitslosen ging innerhalb der vergangenen vier Wochen um 290 zurück, allein bei den Jüngeren unter 25 Jahren um 140. Darüber informiert die Agentur für Arbeit Balingen in einer Pressemitteilung.