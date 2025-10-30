Agentur für Arbeit Balingen: Arbeitsmarkt erholt sich – so hoch ist die Arbeitslosenquote im Kreis

Die Arbeitslosenquote im Bezirk der Agentur für Arbeit Balingen ist im Oktober auf 4,2 Prozent gesunken – der Rückgang fiel stärker aus als in den Vorjahren.

Die schon im September günstige Entwicklung des Arbeitsmarktes hat sich in den zurückliegenden vier Wochen fortgesetzt. Der Arbeitslosenbestand ist im Oktober um 3,6 Prozent auf 7870 gesunken. Die Zahl der Arbeitslosen ging innerhalb der vergangenen vier Wochen um 290 zurück, allein bei den Jüngeren unter 25 Jahren um 140. Darüber informiert die Agentur für Arbeit Balingen in einer Pressemitteilung.

„Der Oktober ist für uns traditionell kein schlechter Monat“, sagt Markus Nill, Leiter der Arbeitsagentur Balingen. „In diesem Jahr fällt der saisonal übliche Rückgang der Arbeitslosenzahlen sogar stärker aus als in den Vorjahren und beruht vor allem wie jedes Jahr nach dem Sommeranstieg auf niedrigeren Zahlen bei den jüngeren Arbeitslosen.“

750 Arbeitslose unter 25 Jahren

750 der derzeit gemeldeten Arbeitslosen sind laut Mitteilung unter 25 Jahre alt. Die Arbeitslosigkeit in dieser Altersgruppe sei seit September um mehr als 15 Prozent zurückgegangen und liege damit auf Vorjahresniveau. Der Zuständigkeitsbereich der Agentur für Arbeit Balingen umfasst den Zollernalbkreis und den Landkreis Sigmaringen. Im Landkreis Sigmaringen ist die Arbeitslosigkeit verglichen mit dem September um 3,1 Prozent gesunken. Die Arbeitslosenquote habe sich dadurch um ein Zehntel auf 3,7 Prozent verringert. 2860 Menschen sind derzeit im Landkreis Sigmaringen arbeitslos gemeldet. Davon werden 1500 von der Agentur für Arbeit und rund 1360 vom Jobcenter in Sigmaringen betreut.

Der Rückgang der Arbeitslosigkeit ist im Zollernalbkreis stärker ausgefallen, wie es in der Pressemitteilung weiter heißt. Dort sind 5010 Personen arbeitslos, 200 beziehungsweise 3,9 Prozent weniger als noch vor einem Monat. 2350 von ihnen werden von der Agentur für Arbeit betreut, 2660 vom Jobcenter. Die Arbeitslosenquote im Zollernalbkreis beträgt 4,6 Prozent.

Unternehmen schreiben neue Stellen aus

Für den gesamten Arbeitsagenturbezirk errechnet sich daraus eine um zwei Zehntel auf 4,2 Prozent gesunkene Arbeitslosenquote. Die Nachfrage nach neuen Arbeitskräften ist im Vormonatsvergleich stark gestiegen. 430 neue Stellen haben die heimischen Unternehmen dem gemeinsamen Arbeitgeber-Service der Agentur für Arbeit Balingen und der beiden Jobcenter Zollernalbkreis und Landkreis Sigmaringen im Oktober gemeldet. Das sind 80 respektive 23 Prozent mehr als im September. Insgesamt hat die Agentur damit seit Jahresbeginn mehr als 5000 Stellenangebote erfasst. Davon sind derzeit noch rund 2860 frei. Sowohl der Zugang als auch der Bestand gemeldeter Stellen liegen über den Werten des Vorjahres.