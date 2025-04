Agentur aus Villingen-Schwenningen: Isa Benzing sagt dem Pflegenotstand den Kampf an

1 Isa Benzing ist Geschäftsführerin von Pisacare. Die Agentur aus Villingen-Schwenningen vermittelt ausländische Pflegefachkräfte nach Deutschland. Foto: Simone Neß

Bis 2049 werden laut Statistischem Bundesamt in Deutschland voraussichtlich mindestens 280 000 zusätzliche Pflegekräfte benötigt. Isa Benzing, eine junge Gründerin aus Villingen-Schwenningen, zeigt, wie internationale Fachkräfte zur Lösung beitragen können. Ihre Agentur Pisacare rekrutiert Pflegefachkräfte aus dem Ausland.









Der Pflegenotstand ist längst auch im Schwarzwald-Baar-Kreis Realität, in Krankenhäusern und Pflegeeinrichtungen arbeiten die Fachkräfte schon jetzt zum Teil am Limit. Währenddessen sitzen 10 000 Kilometer entfernt auf den Philippinen junge Menschen an ihren Schreibtischen und pauken deutsche Grammatik. Ihr Ziel: ein Job in Deutschland, ein Visum und ein neues Leben.