AG des Gymnasiums: Ettenheimer Schüler begeistern mit sozialkritischem Theaterstück

Die Schüler des städtischen Gymnasiums Ettenheim schlüpften in „Top Dogs“ in die Rolle erfolgreicher Geschäftsleute, die auf einen Schlag ihre Lebensgrundlage verlieren.
Regisseur Bertram Hensle warnte das zahlreich erschienene Publikum gleich in seiner Begrüßung: Eine heitere oder vorweihnachtlich-besinnliche Theateraufführung dürfe man an diesen beiden Abenden nicht erwarten. Und er sollte Recht behalten: Die „Top Dogs“, die die sieben Oberstufenschüler in beeindruckender Weise auf den Brettern der Mensa-Bühne des Städtischen Gymnasium verkörperten, waren – wie es Gunnar Weidner vom Schulleitungsteam am Ende der Aufführung benannte – vielmehr von bitterbösem Zynismus und von entwaffnendem Einblick in die brisante Wirtschaftskrise und die Machtspiele der Superreichen geprägt. „Business – das ist Blut, Krieg und Tränen“, wie der Autor des Stücks Urs Widmer schon im Jahr 1996 bilanzierte.