Im Ettenheimer Rohanhof war erneut Entspannung nach der Arbeit angesagt: Schon zum dritten Mal allein in diesem Jahr hat der Gewerbeverein „Unternehmen Ettenheim“ eine Afterwork-Party organisiert. Der Andrang war riesig.

Der Andrang beim Feierabendhock bei nostalgischer Musik und Plauderatmosphäre sprengte am Mittwoch nahezu die Kapazitäten des Rohanhofs: Schon zum offiziellen Beginn um 17 Uhr tummelten sich mehrere hundert Feierabend-Gäste auf dem umfunktionierten Parkplatz vor historischer Palais-Kulisse. Die 200 Bierbank-Sitzplätze waren von Anbeginn heiß umkämpft und wurden im Laufe des Abends gleich mehrfach im Wechsel genutzt. Weitere hunderte Partygänger begnügten sich der Not gehorchend mit Stehplätzen.

Dieses Mal bewirteten beim insgesamt schon 71. Partyfest der Gewerbetreibenden dieser Art vier andere Vereine. So bot der Stadtkapellen-Freundeskreis etwa Currywurst, Merguez und Flammkuchen an, während der Schwimmbad-Förderverein Fleischkäs-Weckle, gebratene Champignons und natürlich auch ungezählte Kilo Pommes unter die Leute brachte. Pils, Weizen und Wein nebst selbstredend alkoholfreien Getränken schenkten derweil die Handballabteilung der Turngemeinde Altdorf und der Ettenheimer Tennisclub samt Harmonika-Spielring aus.

Für zumeist nostalgische musikalische Stimmung sorgte über den kompletten Abend die Duo-Band „Spirits & Music“. Die besteht seit 2016 aus Sandra Schwörer am Schlagzeug und Jenny Jahn an der Gitarre samt deren beider Stimmgewalt.

Keine musikalischenWünsche blieben offen

Ihr unerschöpfliches Repertoire ließ nichts zu wünschen übrig. „Wir haben alles drauf!“, betonten die beiden. Die beiden Anfangsvierzigerinnen, die auch in anderen Bands wirken, begeisterten mit einstigen Schlagern wie Karats „Sieben Brücken“, Oldies von Creedence Clearwater Revival (etwa „Bad Moon Rising“), samt „In the Ghetto“ vom unvergessenen Elvis Presley. Auch Songs der Rock-Ikone Janis Joplin wurden gespielt, etwa ihr liebeswehmütiges „Bobby McGee“. Auch Aktuelleres hatten die beiden Damen souverän drauf, ob Songs von Robbie Williams, Pink oder Adele. Das kam beim applausfreudigen Publikum prächtig an.

Die After-Work-Party geriet am Mittwoch zur Ü-30-Party mit wenig altersmäßig darunter liegenden Gästen. Und wenn dann waren diese meist erst im Kinderbereich zu finden – und waren mit ihren Eltern oder Großeltern dort.

Die Band „Spirits & Music“ Foto: Decoux

Im abendlichen Hof-Geschehen war auch so manche reine Damen- oder Herrengruppe zu sehen, die sich auf dem Rohanhof neben dem Musikgenuss best gelaunt recht gründlich verplauderten. Nach 22.30 Uhr waren programmgemäß erste Bühnen-Zugaben angesagt, trotz eines dann doch noch eintreffenden nächtlichen kurzzeitigen Regengusses. Ansonsten geriet das Wetter mit dem vorangegangenen temperaturgnädigen Abendsonnenschein hinter dem schon schattigen Rohanhof blendend.

Von geschätzt mehr als 1000 Besuchern hörte man bei Rückfragen folgerichtig ausschließlich nur Lob über das erneute Feierabend-Event mit großem Entspannungsfaktor.