1 Hoffen auf eine rege Teilnahme beim Event "#afterschool. Dein Leben. Dein Beruf." am 12. Mai in der "Halle – Das Kreativ- und Gründerzentrum": von links) Clemens Boog, Gaby Schrenk sowie Dirk Werner. Foto: Kuster

Beim #afterschool-Event soll Schülern die Angst vor Berufsfindung und Zukunft genommen werden. Zwölf Unternehmen stellen sich am 12. Mai in der "Halle – Das Kreativ- und Gründerzentrum" vor – und zwar auf Augenhöhe.















VS-Schwenningen - Die letzten Prüfungen sind geschrieben, die letzten Feste mit Klassenkameraden gefeiert und auch die Tage in der Schule neigen sich langsam aber sicher dem Ende zu. Allerspätestens dann stellt sich bei vielen Schülerinnen und Schülern die Frage: Und was dann? Eine Situation, die auch den drei Organisatoren des bevorstehenden #afterschool-Events nicht fremd ist: Gaby Schrenk von der Firma Straub-Verpackungen GmbH, Clemens Boog von der Firma Continental Automotive GmbH und Dirk Werner, Initiatior von "Die Halle – Das Kreativ- und Gründerzentrum".

Spaß am Beruf und an der Zukunft

"Aus diesem Grund verzichten wir auch bewusst auf den Messe-Begriff", erklärt Gaby Schrenk. "Wir wollen den Schülern die Angst nehmen und ihnen auf Augenhöhe begegnen. Sie sollen wieder Spaß am Beruf und an der Zukunft haben, statt bei beiden ein sorgenvolles Gesicht zu machen." Aus dem selben Grund findet das Event auch in der Halle in der Lichensteinstraße statt. Satt in einer sterilen Messehalle diverse Stände "abzuarbeiten", sollen sich Unternehmen und Schüler in lockerer Atmosphäre unverfänglich kennenlernen.

Die Präsentation bleibt dabei bewusst schlicht und unkompliziert: "Ein Stehtisch und ein Roll-Up-Plakat, mehr gibt es nicht. Das gilt für alle gleichermaßen", betont Clemens Boog. Bei der Auswahl war es ihnen wichtig, Unternehmen auszuwählen, die auch auf die Schüler zugehen. "Leute, die sich hinter ihren Tischen und Ständen verstecken, wollten wir nicht", so Werner; Schrenk und Boog ergänzen: Sie hätten ohnehin eine wachsende Verunsicherung bei den Schülern gespürt, die durch die Corona-Pandemie verstärkt worden seien. Der Pandemie wegen sei es auch schwieriger geworden, die jungen Menschen zu erreichen oder in die Schulen zu gehen.

Nachhaltige Preise statt Giveaways und "Speed-Dating zum Vorstellungsgespräch"

Genauso wenig wird es kleine Giveaways, wie zum Beispiel Kugelschreiber, geben. Stattdessen können die Schüler Preise bei diversen Spielen gewinnen. Die Preise im Wert von 100 von bis zu 800 Euro wurden laut Schrenk von den Unternehmen zur Verfügung gestellt. "Zum einen war es uns wichtig, den Schülern etwas Nachhaltiges auf den Weg mitzugeben", sagt sie. "Zum anderen dienen die Spiele ebenfalls dazu, die Anspannung zu nehmen und einfach Spaß zu machen." Zu dem Event seien im Übrigen auch die Eltern herzlich eingeladen – "schließlich machen die sich auch ihre Sorgen und Gedanken, zumal sich seit ihrer Zeit einiges im Berufsfeld verändert hat", sagt Boog.

Wer konkrete Fragen hat oder sich nach einem Praktikumsplatz erkundigen möchte, könne sich auch an Ort und Stelle zu einem "Speed Dating" mit einem Unternehmen seiner Wahl verabreden. "Dabei ist es durchaus möglich, dass jemand mit einer Einladung zum Vorstellungsgespräch oder einem Praktikumsplatz nach Hause geht", so Schrenk.

Zwölf Unternehmen stellen sich vor

Für die musikalische Untermalung sorgen verschiedene Schul-Bands; Food-Trucks sorgen für die nötige Verpflegung. Insgesamt sind zwölf Unternehmen und Vertreter aus Villingen-Schwenningen und Umgebung eingeladen: die Bundespolizei, Continental Automotive, das Bestattungsunternehmen von Cordula Schwarzwälder, Bierbrauerei Fürstenberg, Gartengestaltung Späth, Haller Industriebau, Lidl, Orthopädie-Vital-Zentrum, Der Öschberghof – Golf, Events & Spa, Schulewirtschaft Baden-Württemberg, Frank Schwarzwälder – Schreinerei-Innenausbau, Straub Verpackungen und die VividaBKK.

Info: Das Event #afterschool. Dein Leben. Dein Beruf.

Das #afterschool-Event findet statt am 12. Mai von 12 bis 20 Uhr in der "Halle Das Kreativ- und Gründerzentrum", Lichtensteinstraße 6, 78056 VS-Schwenningen statt. Anfahrt: Erreicht werden kann das Event per Ringzug (Haltestelle Hammerstadt, Fußweg: drei Minuten), mit dem Stadtbus (Linie 12, Haltestelle Lichtensteinstraße, Fußweg: eine Minute) oder mit dem Auto. Eine Video-Anmeldung kann per weTransfer an afterschool@straub-verpackungen.de verschickt werden, ist aber kein Muss.