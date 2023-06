Bei sonnigem Wetter kamen zahlreiche Besucher in die Ettenheimer Innenstadt, um gemeinsam den Feierabend zu genießen. Anfänglich befanden sich unter den Gästen noch auffällig viele Kinder, die sich, sofern schon lauffähig, der elterlichen Obhut gerne bisweilen im selbstverständlich komplett autofreien Areal entzogen, um eigene Abenteuer zu erleben. Das allerdings natürlich erst nach Verzehr der obligatorischen Kinderportion Pommes.

Doch längst gingen nicht nur Fritten über die Vereinstheken. Für einfallsreichere leibliche Verpflegung sorgten gleichermaßen der Ettenheimer Tennisclub samt seiner Jugend, etwa mit Tzaziki-Gyros, Grill- und Currywürsten sowie Gemüseschnitzeln im Weck. Die Handballer des TV Altdorf boten „BBQ Pulled Burger“ sowie vegane Burger an.

Die Band „Just Devine“ heizt den Besuchern mit Live-Musik ein

Die gesamte Getränkeversorgung hatten sich der Skiclub am ausgeliehenen WG-Stand mit entsprechenden Weinen, Sekten sowie Aperol und der Tennisclub mit antialkoholischen Getränken sowie Pils und Weizen geteilt. Der Wallburger Reit- und Fahrverein, dieses Jahr erstmals an einem hinteren, dennoch nicht wichtigerem Versorgungs-Stand vertreten, versorgte die Gäste mit weiteren kühlen alkoholischen Getränken.

Für beste musikalische Live-Unterhaltung auf dem Rohanhof sorgte schon ab 18 Uhr die regional bekannte vierköpfige Ruster Band „Just Devine“ mit ihrem beeindruckend professionellem Repertoire von Pop, Soul, Rock, Schlagern, Jazz und Latin ab den 1960er-Jahren bis zu aktuellen Hits der vergangenen Jahre. Nach dem offiziellem Musik-Ende um 22 Uhr mit Rücksicht auf Anwohner legten sie erlaubtermaßen noch einige, stürmisch verlangte Zugaben drauf. Später verabschiedete sich dann das sogar bis dahin gar nicht mal so eklatant jünger gewordene Publikum entspannt in den ultimativen Feierabend.

Insgesamt herrschte unter den jungen und alten Besuchern eine ausgelassene Stimmung, so dass das erste After-Work-Event ein voller Erfolg wurde.

Zwei weitere After-Work-Partys sind längst in Vorbereitung. Die nächste wird am 28. Juni mit legendärem Plastik-Entenrennen nahe des Marienplatzes ausgerichtet, die Zweite wird die Besucher am 30. August auf den Rohanhof locken. Dann wieder mit Live-Musik.

Weitere Veranstaltungen

Das Entenrennen ist das nächste After-Work-Event der Stadt Ettenheim und geht am Mittwoch, 28. Juni, über die Bühne. Die nächste After-Work-Party mit Live-Musik in Ettenheim findet am Mittwoch, 30. August, ab 17 Uhr statt. Weitere Informationen gibt es im Internet unter www.ettenheim.de.